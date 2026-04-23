Военно-морские Силы Вооружённых Сил Украины уничтожили российский морской безэкипажный катер (МБЭК), который пытался приблизиться к одному из портов Одессы.

Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили ВМС.

Согласно сообщению, катер был оперативно обнаружен и успешно уничтожен.

— Не дадим врагу ни единого шанса — ни на суше, ни на море! — говорится в заявлении командования ВМС.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения по 23 апреля Силы обороны уничтожили 33 российских корабля и катера различных типов.

Напомним, 22 апреля российские войска осуществили массированную атаку на портовую инфраструктуру Одесской области. Сообщалось о разрушении объектов.

18 апреля РФ нанесла удар дронами по порту в регионе. В результате атаки были повреждены склады и резервуары, а также сгорели автобусы.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба уточнил, что во время удара по порту ранения получил водитель грузового автомобиля, ему оказали медицинскую помощь на месте.

На территории портового оператора повреждены силосы с кукурузой, где возник пожар.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 520-е сутки.

