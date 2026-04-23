В Ужгороде разоблачили убийство украинского военнослужащего, к которому причастна 26-летняя женщина.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины и Национальной полиции Украины.

Убийство военного в Ужгороде: что известно

Тело военнослужащего обнаружили 13 апреля в съемной квартире в Ужгороде. Сначала рассматривалась версия естественной смерти или последствий употребления алкоголя.

Однако во время проверки последних контактов погибшего правоохранители установили, что в момент смерти рядом с ним находилась подозреваемая, а впоследствии — обнаружили ее связь с представителем спецслужб РФ.

По данным следствия, 26-летняя уроженка Запорожья, которая временно проживала в Ужгороде, установила контакт с представителем российских спецслужб через мессенджер.

За выполнение задания ей пообещали $3 тыс. — женщина должна была получить информацию с телефона украинского военного. Для этого она познакомилась с мужчиной и установила с ним доверительные отношения.

Во время встречи в арендованной квартире подозреваемая подлила в напиток военного неизвестное вещество. Через несколько часов после его употребления мужчина потерял сознание и умер.

После этого, по данным следствия, женщина сфотографировала тело и отчиталась перед куратором из РФ.

Правоохранители установили, что после смерти военного подозреваемая пыталась инсценировать несчастный случай.

Она уничтожила емкость с остатками вещества и только утром вызвала скорую помощь, объясняя смерть якобы чрезмерным употреблением алкоголя.

Однако в ходе расследования оперативники установили истинные обстоятельства происшествия и российский след в деле.

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ее действия квалифицированы по ч. 2 ст. 111 УК Украины — государственная измена.

По ходатайству прокуратуры суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Сейчас продолжаются экспертизы, в частности судебно-медицинская, после которых может быть уточнена правовая квалификация преступления.

