В Ужгороді викрили вбивство українського військовослужбовця, до якого причетна 26-річна жінка.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України та Національній поліції України.

Вбивство військового в Ужгороді: що відомо

Тіло військовослужбовця виявили 13 квітня в орендованій квартирі в Ужгороді. Спочатку розглядалася версія природної смерті або наслідків вживання алкоголю.

Однак під час перевірки останніх контактів загиблого правоохоронці встановили, що в момент смерті поруч із ним перебувала підозрювана, а згодом — виявили її зв’язок із представником спецслужб РФ.

За даними слідства, 26-річна уродженка Запоріжжя, яка тимчасово проживала в Ужгороді, встановила контакт із представником російських спецслужб через месенджер.

За виконання завдання їй пообіцяли $3 тис. — жінка мала отримати інформацію з телефону українського військового. Для цього вона познайомилась із чоловіком і встановила з ним довірливі стосунки.

Під час зустрічі в орендованій квартирі підозрювана підлила в напій військового невідому речовину. Через кілька годин після її вживання чоловік знепритомнів і помер.

Після цього, за даними слідства, жінка сфотографувала тіло та відзвітувала перед куратором із РФ.

Правоохоронці встановили, що після смерті військового підозрювана намагалася інсценувати нещасний випадок.

Вона знищила ємність із залишками речовини та лише зранку викликала швидку допомогу, пояснюючи смерть нібито надмірним вживанням алкоголю.

Однак під час розслідування оперативники встановили справжні обставини події та російський слід у справі.

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України. Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада.

За клопотанням прокуратури суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі тривають експертизи, зокрема судово-медична, після яких може бути уточнено правову кваліфікацію злочину.