Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 24 квітня 2026 року — ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті сталося 114 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Противник завдав 52 авіаційних ударів, скинув 176 керованих авіабомб.
Зараз дивляться
Крім того, залучив для ураження 3139 дронів-камікадзе та здійснив 1936 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 521-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.