Протягом минулої доби на фронті сталося 114 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник завдав 52 авіаційних ударів, скинув 176 керованих авіабомб.

Зараз дивляться

Крім того, залучив для ураження 3139 дронів-камікадзе та здійснив 1936 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 24 квітня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 521-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.