Російські військові відновили спроби потрапити до Куп’янська Харківської області.

Вони намагаються дістатися міста через Голубівку, яка знаходиться на північ від Куп’янська та використовують газові труби.

Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Сейчас смотрят

— Є проблема. Це Голубівка, через яку росіяни намагаються лізти до міста. Вони знову поновили спроби лізти через Голубівку і через труби. Там досі залишаються труби, через які з великими втратами, але тим не менш, росіяни намагаються пролізти, — сказав Трегубов.

Також зазначив, що на лівому березі Осколу російські війська атакують по всій лінії розмежування і особливо у напрямку Ківшарівки.

— Вони (росіяни, — Ред.) брешуть, що вони вже у Куп’янську-Вузловому, але вони собі забагато лестять, — сказав Трегубов.

Як відомо, в грудні 2025 року 429 окремий полк безпілотних систем Ахіллес використав три тонни вибухівки для ураження труби, яку російські окупанти використовували для інфільтрації особового складу на північну околицю Куп’янська.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 24 квітня на Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у бік населених пунктів Радьківка, Подоли, Курилівка, Новоосинове та Глушківка.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.