В Купянске Харьковской области под контролем российских войск остаются всего несколько зданий с небольшой группой солдат.

Ситуация в Купянске

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

– Если говорить о тех процентах, которые остаются под контролем РФ, то речь идет даже не о 3%. Это непосредственно несколько зданий, где находятся россияне… Они просто пытаются выжить в нескольких домах напрямую. Это все, что они способны делать по состоянию на данный момент. И поскольку их… несколько десятков, то здесь речь не идет о какой-то боеспособной силе. Здесь речь идет о людях, которые оказались в ловушке и хотят как-то выжить, – отметил Трегубов.

По его словам, на севере и востоке от Купянска, в частности по реке Оскол, российские войска пытаются продвинуться, однако без существенных успехов.

Сейчас смотрят

Большая часть Волчанская остается под контролем россиян, в то же время на юге фиксируют украинское присутствие.

Как сообщалось, за прошедшие сутки между Силами обороны Украины и российскими войсками произошло 138 боевых столкновений.

Наиболее активные действия захватчиков наблюдались на Гуляйпольском и Покровском направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1460-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.