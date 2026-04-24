Збройні Сили України призначили полковника Тараса Максімова командиром 14 окремої механізованої бригади на Куп’янському напрямку.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Тарас Максімов очолив 14 ОМБр на Куп'янському напрямку: що відомо

У Генштабі зазначили, що попереднє командування 14 окремої механізованої бригади не відображало реальний стан справ на напрямку.

Зокрема, було втрачено частину позицій, а також допущено низку прорахунків у забезпеченні військовослужбовців.

Серед ключових проблем — перебої з постачанням продовольства на одну з позицій бригади.

У зв’язку з цим командира 14 ОМБр усунули з посади. Новим командиром бригади призначено Тарас Максімов.

Також було звільнено та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.

Новим очільником корпусу став бригадний генерал Артем Богомолов.

Після зміни командування розпочато службове розслідування, яке проводить комплексна комісія Сухопутних військ.

Наразі перевірка щодо посадових осіб бригади завершується. За її результатами обіцяють ухвалити відповідні рішення, а матеріали передати правоохоронцям.

Водночас нове командування вже вживає заходів для стабілізації ситуації та налагодження забезпечення військових на передовій.

Зокрема, на позиції бригади доставлено черговий вантаж із продовольством.

Ситуація на Куп’янському напрямку

Складна ситуація пов’язана з ударами російських військ по переправах через річку Оскіл, що ускладнює логістику українських підрозділів.

У таких умовах забезпечення здійснюється за допомогою плавзасобів і важких безпілотників.

Також командування посилює протиповітряну оборону та систему радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що на початку березня 2026 року в Куп’янську повідомляли про ізольовану групу російських військових.

За словами речника угруповання Об’єднаних сил Віктора Трегубова, близько 20 окупантів перебували в підвалах зруйнованої лікарні та фактично були відрізані від постачання.

