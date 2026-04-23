Україна запускає новий рівень “малої” ППО, що дозволяє керувати перехоплювачами на відстані в тисячі кілометрів.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Як працює нова “мала” ППО

Михайло Федоров зауважив, що рік тому через Brave1 ініціювали розвиток і випробування технології віддаленого керування для дронів-перехоплювачів.



– Сьогодні маємо підтверджений результат – збиття цілей на дистанціях у сотні й тисячі кілометрів, – зазначив він.

За словами Федорова, Україна першою у світі системно масштабує дистанційне керування дронами-перехоплювачами, що є прикладом упровадження оборонних інновацій і формування нового стандарту протиповітряної оборони.

– Пілот більше не прив’язаний до позиції. Дрон у небі – управління із захищеного середовища в Києві, Львові чи навіть за кордоном. Це підвищує ефективність перехоплення, мінімізує ризики для операторів та дає змогу масштабувати спроможності без прив’язки до фронту, – пояснив міністр.

Він додав, що понад 10 виробників уже інтегрували це рішення у свої системи.

Серед цілей України на майбутнє – 100% детекції та не менш ніж 95% знешкодження ворожих повітряних цілей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.