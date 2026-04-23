У Украины есть решение относительно Донбасса, которое “удовлетворит нас” – Буданов
- Украина не признает утрату территорий и не планирует отдавать Донбасс.
- Ключ к устойчивости государства – внутреннее единство и консолидация общества.
У Киева есть решение относительно Донбасса, которое удовлетворит украинцев в первую очередь. Никто не намерен отдавать территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом на 18-м Киевском Форуме безопасности заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.
Что сказал Буданов о Донбассе
По словам Кирилла Буданова, красные линии в вопросе территории Донецкой и Луганской областей очень просты и всем понятны.
– Мы ничего не признаем. Этого не будет. Кто бы что ни пытался. Что касается Донбасса – мы найдем, я уверен, решение, которое удовлетворит нас. Это наша земля. И никто здесь не в праве торговать землей, – заметил он.
Глава ОП подчеркнул, что в современной ситуации Украина, если она будет слабой, вообще никто с ней говорить не будет.
Буданов также заявил, что внутренняя сила страны – единство, устойчивость и способность бороться, а внешняя – работа с партнерами.
– Если мы будем разобщены изнутри, все остальное не имеет никакого значения. Нам можно упрекнуть миллионы танков и дронов, но если нет единства, это не будет работать. Мы все должны объединиться независимо от того, нравимся мы друг другу или нет. Это нужно ради общей цели, ради выживания, – подытожил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что выход сил обороны из Донбасса, на котором настаивает российская сторона, стал бы стратегическим проигрышем для Украины.