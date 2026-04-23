У Киева есть решение относительно Донбасса, которое удовлетворит украинцев в первую очередь. Никто не намерен отдавать территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом на 18-м Киевском Форуме безопасности заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Что сказал Буданов о Донбассе

Сейчас смотрят

По словам Кирилла Буданова, красные линии в вопросе территории Донецкой и Луганской областей очень просты и всем понятны.

– Мы ничего не признаем. Этого не будет. Кто бы что ни пытался. Что касается Донбасса – мы найдем, я уверен, решение, которое удовлетворит нас. Это наша земля. И никто здесь не в праве торговать землей, – заметил он.

Глава ОП подчеркнул, что в современной ситуации Украина, если она будет слабой, вообще никто с ней говорить не будет.

Буданов также заявил, что внутренняя сила страны – единство, устойчивость и способность бороться, а внешняя – работа с партнерами.

– Если мы будем разобщены изнутри, все остальное не имеет никакого значения. Нам можно упрекнуть миллионы танков и дронов, но если нет единства, это не будет работать. Мы все должны объединиться независимо от того, нравимся мы друг другу или нет. Это нужно ради общей цели, ради выживания, – подытожил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что выход сил обороны из Донбасса, на котором настаивает российская сторона, стал бы стратегическим проигрышем для Украины.

Читайте также
Made in Ukraine стало брендом: Зеленский о дронах, выходе с Донбасса и угрозе для Балтии
Володимир Зеленський і Оксана Соколова

Связанные темы:

Война в УкраинеДонбасКирилл Буданов
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.