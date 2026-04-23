У 2026 році дрони P1-Sun української DefenceTech компанії Skyfall перехопили понад 3 тис. російських Шахедів.

Про це під час European Business Summit розповіла радниця міністра оборони Анна Гвоздяр.

Як працюють дрони P1-Sun від Skyfall

Анна Гвоздяр зазначила, що середня вартість яких дронів-перехоплювачів P1-Sun становить до $3 тис.

Вони дозволяють Силам оборони перехоплювати до 90% російських Шахедів.

– Жодна країна не може виробити достатньо ракет для ППО, щоб перехопити все, що запускає Росія. Лише у січні було понад 6 тис. ракет і дронів, – пояснила Гвоздяр.

Вона уточнила, що вартість однієї ракети-перехоплювача сягає $20-30 тис., тоді як Шахед коштує близько $50 тис.

Наразі Україна активно нарощує виробництво безпілотників і систем перехоплення, адже ринок дронів став одним із ключових елементів оборонної індустрії.

Серед найефективніших українських перехоплювачів – Sting, Merops, P1-Sun та Блискавка. Усі їх створюють приватні компанії.

Однак ще один проєкт є спільною розробкою державних інженерів України та Великої Британії.

Нагадаємо, Україна запускає новий рівень “малої” ППО, що дозволяє керувати перехоплювачами на відстані в тисячі кілометрів.

Джерело : Forbes

