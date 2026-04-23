Українські дрони збили понад 3 тис. Шахедів: як працює P1-Sun
У 2026 році дрони P1-Sun української DefenceTech компанії Skyfall перехопили понад 3 тис. російських Шахедів.
Про це під час European Business Summit розповіла радниця міністра оборони Анна Гвоздяр.
Як працюють дрони P1-Sun від Skyfall
Анна Гвоздяр зазначила, що середня вартість яких дронів-перехоплювачів P1-Sun становить до $3 тис.
Вони дозволяють Силам оборони перехоплювати до 90% російських Шахедів.
– Жодна країна не може виробити достатньо ракет для ППО, щоб перехопити все, що запускає Росія. Лише у січні було понад 6 тис. ракет і дронів, – пояснила Гвоздяр.
Вона уточнила, що вартість однієї ракети-перехоплювача сягає $20-30 тис., тоді як Шахед коштує близько $50 тис.
Наразі Україна активно нарощує виробництво безпілотників і систем перехоплення, адже ринок дронів став одним із ключових елементів оборонної індустрії.
Серед найефективніших українських перехоплювачів – Sting, Merops, P1-Sun та Блискавка. Усі їх створюють приватні компанії.
Однак ще один проєкт є спільною розробкою державних інженерів України та Великої Британії.
