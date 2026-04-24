В субботу, 25 апреля, на территории Украины не планируют отключать электроснабжение для бытовых потребителей.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Национальной энергетической компании Укрэнерго.

– Завтра, в субботу, применение мер ограничения не планируется, – говорится в сообщении.

В компании призывают потребителей перенести энергоемкие процессы на дневное время в период с 10:00 до 16:00.

В то же время в Укрэнерго отмечают, что стоит ограничить пользование мощными электроприборами в вечерние часы – с 18:00 до 20:00.

По данным компании, утром ряд потребителей остался без электроснабжения в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Одесской областях в результате российских дроновых атак.

Кроме этого, на утро были обесточены более 100 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях из-за неблагоприятных погодных условий и сильных порывов ветра.

