В Украине не планируют отключать свет 25 апреля — заявление Укрэнерго
В субботу, 25 апреля, на территории Украины не планируют отключать электроснабжение для бытовых потребителей.
График отключения света не будет применяться 25 апреля
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Национальной энергетической компании Укрэнерго.
– Завтра, в субботу, применение мер ограничения не планируется, – говорится в сообщении.
В компании призывают потребителей перенести энергоемкие процессы на дневное время в период с 10:00 до 16:00.
В то же время в Укрэнерго отмечают, что стоит ограничить пользование мощными электроприборами в вечерние часы – с 18:00 до 20:00.
По данным компании, утром ряд потребителей остался без электроснабжения в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Одесской областях в результате российских дроновых атак.
Кроме этого, на утро были обесточены более 100 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях из-за неблагоприятных погодных условий и сильных порывов ветра.