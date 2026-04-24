Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, назвав ее продуктивной.

Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Как заявил Владимир Зеленский, украинская сторона ценит конструктивное сотрудничество.

По его словам, есть стратегическая безопасность, которую стороны активно развивают по трем ключевым направлениям.

Первый касается экспорта украинской экспертизы безопасности и способностей в защите неба.

Второе направление заключается в энергетическом сотрудничестве, которое придаст Украине устойчивость в это сложное время.

В то же время третье – это направление продовольственной безопасности, заявил Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что работает вместе с наследным принцем Саудовской Аравии, чтобы усилить наши народы и партнеров.

– Определили задачи для наших команд. Рассчитываю на оперативное и полное исполнение. Сейчас, когда международные отношения существенно дестабилизированы, именно такая двусторонняя работа восстанавливает уверенность, – считает Зеленский.

Также они обменялись оценками ситуации на Ближнем Востоке и Заливе. Владимир Зеленский выразил надежду, что будет больше безопасности, а украинская сторона поможет этому.

Фото : Офіс президента

