США и Иран возобновят мирные переговоры в Пакистане — СМИ
- Пакистан готовится принять новый раунд мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном после срыва предварительных договоренностей.
- Пока американские группы логистики и безопасности уже находятся в Исламабаде, иранская делегация во главе с Аббасом Арагчи прибудет в столицу сегодня вечером.
Как сообщает источник Sky News, правительство Пакистана ожидает возобновления мирных переговоров между США и Ираном.
По данным источников, чиновник из Тегерана отправится на встречу в сопровождении небольшой делегации. В то же время американская группа, отвечающая за безопасность и логистику, уже прибыла в Исламабад.
Собеседники рассказали, что правительство Пакистана сейчас ожидает второй раунд мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, к которому стороны уже были близки ранее.
Также отмечается, что сегодня Арагчи поговорил с министром иностранных дел Пакистана и лидером армии.
Как добавили в издании, это произошло после того, как попытка провести прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном провалилась в начале недели.