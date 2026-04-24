Пакистан станет площадкой для возобновления мирного диалога между США и Ираном. Ожидается, что иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи прибудет в Исламабад уже сегодня вечером.

Переговоры между США и Ираном

Как сообщает источник Sky News, правительство Пакистана ожидает возобновления мирных переговоров между США и Ираном.

По словам собеседника в правительстве, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит Исламабад – столицу Пакистана.

По данным источников, чиновник из Тегерана отправится на встречу в сопровождении небольшой делегации. В то же время американская группа, отвечающая за безопасность и логистику, уже прибыла в Исламабад.

Собеседники рассказали, что правительство Пакистана сейчас ожидает второй раунд мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, к которому стороны уже были близки ранее.

Также отмечается, что сегодня Арагчи поговорил с министром иностранных дел Пакистана и лидером армии.

Как добавили в издании, это произошло после того, как попытка провести прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном провалилась в начале недели.

