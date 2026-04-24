Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом, назвавши її продуктивною.

Як заявив Володимир Зеленський, українська сторона цінує конструктивну співпрацю.

За його словами, є стратегічна безпекова домовленість, яку сторони активно розвивають за трьома ключовими напрямками.

Зараз дивляться

Перший стосується експорту української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба.

Другий напрямок полягає в енергетичній співпраці, яка додасть Україні стійкості в цей складний час.

Водночас третій – це напрямок продовольчої безпеки, заявив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що працює разом зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії, щоб посилити наші народи та партнерів.

– Визначили завдання для наших команд. Розраховую на оперативне та повне виконання. Зараз, коли міжнародні відносини суттєво дестабілізовані, саме така двостороння робота відновлює впевненість, – вважає Зеленський.

Також вони обмінялися оцінками ситуації на Близькому Сході та в Затоці. Володимир Зеленський висловив сподівання, що буде більше безпеки, а українська сторона допоможе цьому.

Фото : Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.