Роботизированные системы должны полностью взять на себя фронтовую логистику в украинской армии.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, анонсировав увеличение поставок наземных роботизированных комплексов для войск.

Украина масштабирует НРК для фронта: что известно

По словам министра обороны Украины Михаила Федорова, наземные роботизированные комплексы уже выполняют важные задачи на фронте, в частности, по логистике и эвакуации.

— Только за март – 9 000+ выполненных миссий военными. Наша цель – 100% фронтовой логистики должны выполнять роботизированные системы, – сообщил Федоров.

Министр сообщил, что в первом полугодии 2026 года по увеличенной потребности государство планирует законтрактовать 25 тыс. роботизированных комплексов, которые будут постепенно поставляться на фронт.

Это вдвое больше, чем было поставлено за весь 2025 год.

Для ускорения снабжения уже принят ряд решений. В частности, разблокировано контрактирование после изменений в налоговом законодательстве, синхронизировано финансирование и увеличен годовой объем закупок.

Также Агентство оборонных закупок ускорило заключение контрактов с производителями.

Отдельно при Министерстве обороны запускается центр компетенций НРК, который, по словам Михаила Федорова, вместе с Генштабом и военными должен ускорить внедрение роботизированных систем на фронте и стать единственной точкой взаимодействия для производителей.

Министр обороны отметил, что рынок наземных роботизированных комплексов в Украине стремительно развивается. В настоящее время в секторе работают более 280 компаний, предлагающих более 550 решений.

— Вместе с производителями были зафиксированы ключевые вызовы: масштабирование производства, стандартизация, обучение, локализация компонентов, полигоны, интеграция в боевые процессы. По каждому направлению, по заданию президента, готовим решение, чтобы обеспечить бесперебойную поставку технологий на фронт, – добавил Федоров.

По его словам, государство также масштабирует другие направления defence tech: инженерные комплексы для минирования и разминирования, боевые платформы, наземные дроны-камикадзе и автоматизированные турели для борьбы с воздушными целями.

Напомним, в начале апреля правительство запустило экспериментальный механизм быстрых закупок оборонных инноваций.

Он позволяет Министерству обороны по упрощенной процедуре приобретать новые технологические решения, передавать их подразделениям ВСУ для боевого тестирования и оперативно внедрять системы, подтвердившие эффективность на фронте.

В Минобороны отмечали, что ранее подобные разработки попадали в армию несистемно, без отдельной процедуры для их испытания и дальнейшего масштабирования.

