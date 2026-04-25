В районі міста Лиман, що на Донеччині, пілоти 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади Сили оборони України за допомогою наземного дрона евакуювали літню жінку, яка йшла прострілюваною дорогою.

Про це повідомляє Третій армійський корпус.

Так, пілоти дронів робили дорозвідку місцевості і на одній із сільських доріг помітили літню жінку. Вона впала біля чагарників.

Бійці роти безпілотних наземних систем Cerberus взялися за евакуацію жінки, про що вона навіть не здогадувалася. Щоб не налякати жінку, наземний роботизований комплекс (НРК) накрили ковдрою і прикріпили послання: Бабуся, сідай!.

Коли НРК наблизився до жінки, вона сіла, і далі робот повіз її до наших військових в укриття. Евакуйованій жінці 77 років. 53 із них вона прожила у власному будинку, який зруйнували окупанти.

Як повідомили в Третьому армійському корпусі, ще трьох цивільних, які виходили пішки, дрони супроводжували до точки евакуації. Діставшись бронеавтомобіля, бійці 1-го мехбату вивезли цивільних із зони бойових дій.

