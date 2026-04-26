Атака на Чернигов: горели частные дома, один Шахед взорвался у многоэтажки
Утром 26 апреля русская армия атаковала Чернигов. В результате вражеских ударов вспыхнули пожары.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Атака на Чернигов 26 апреля: каковы последствия
Вражеская атака на Чернигов 26 апреля произошла около 06:00.
По словам начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского, из-за падения вражеских БпЛА в городе возникли пожары в частных домах. Кроме того, разрушены складские помещения и выгорели автомобили.
— Один Шахед взорвался у многоэтажного дома. В результате взрыва повреждены и выбиты окна, – добавил он.
Глава Черниговской ГВА отметил, что информации о пострадавших не поступало.
Кроме того, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о последствиях российских атак на Черниговщину за минувшие сутки и утро.
По данным ГСЧС Украины, кроме атаки на Чернигов 26 апреля, российские войска нанесли удар также по Борзнянской и Городнянской общинам.
Пожарные ликвидировали пожар в жилом доме Борзнянского общества, а также в домах, гаражах и хозяйственных сооружениях Городнянского общества.
Обошлось без пострадавших.
Напомним, вечером 25 апреля российская армия атаковала Днепр. В результате вражеского удара было повреждено местное предприятие.
Кроме того, пострадали десять человек, среди которых двое детей 11 и 14 лет.
Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Речь идет о мужчинах в возрасте 24, 26, 44 и 53 лет.