Утром 26 апреля русская армия атаковала Чернигов. В результате вражеских ударов вспыхнули пожары.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Атака на Чернигов 26 апреля: каковы последствия

Вражеская атака на Чернигов 26 апреля произошла около 06:00.

По словам начальника Черниговской ГВА Дмитрия Брижинского, из-за падения вражеских БпЛА в городе возникли пожары в частных домах. Кроме того, разрушены складские помещения и выгорели автомобили.

— Один Шахед взорвался у многоэтажного дома. В результате взрыва повреждены и выбиты окна, – добавил он.

Глава Черниговской ГВА отметил, что информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о последствиях российских атак на Черниговщину за минувшие сутки и утро.

По данным ГСЧС Украины, кроме атаки на Чернигов 26 апреля, российские войска нанесли удар также по Борзнянской и Городнянской общинам.

Пожарные ликвидировали пожар в жилом доме Борзнянского общества, а также в домах, гаражах и хозяйственных сооружениях Городнянского общества.

Обошлось без пострадавших.

Напомним, вечером 25 апреля российская армия атаковала Днепр. В результате вражеского удара было повреждено местное предприятие.

Кроме того, пострадали десять человек, среди которых двое детей 11 и 14 лет.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Речь идет о мужчинах в возрасте 24, 26, 44 и 53 лет.

