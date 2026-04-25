Квітень продовжує демонструвати свою примхливу погоду. На жаль, кардинальних змін у бік потепління або підвищення температури найближчі три-п’ять днів очікувати не варто. Буде чергування опадів і прохолодної повітряної маси.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха.

Погода в Україні

Впродовж 25-27 квітня атмосферні фронти формуватимуть в Україні доволі прохолодну погоду.

— Атмосферні фронти періодично переміщуватимуться з північного заходу і відкриватимуть до нас шлях новим порціям холодного повітря. У неділю з північного заходу проходитиме активний атмосферний фронт, який принесе дощі, — зауважила Птуха.

Так, 25 квітня в Україні буде без опадів, лише в північній частині подекуди можливі локальні невеликі дощі. Нічна температура коливатиметься в межах +1–7 °C.

Майже в усіх областях, крім Заходу, Житомирщини, Вінниччини й Одещини, на поверхні ґрунту будуть заморозки, а на сході країни та Сумщині можливий невеликий сніг. Температура вдень коливатиметься від +11 до +16 °C.

Вже 26 квітня активний атмосферний фронт принесе дощі по всій території України, але водночас через хмарність навіть у нічні години відступлять заморозки: температура становитиме +4–9 °C вночі.

Вдень на Півдні, Сході та в Центрі температура триматиметься на рівні +14-19 °C.

— 27 квітня фронт відступить з території України, опади припинятимуться, хіба що вночі ще йтимуть на південному сході. Очікується подальше зниження температури. У більшості областей будуть заморозки на поверхні ґрунту. А в північних і західних областях — навіть у повітрі, — каже Наталя Птуха.

28-29 квітня в Україні буде менше опадів. Лише вдень 29 квітня у південно-західних областях можливі локальні дощі.

Попередження про метеорологічні явища в Україні

25 квітня вночі у східних та Сумській областях у повітрі заморозки 0-3 °C. На решті території, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-5 °C.

Прогноз погоди в Україні на 25-26 квітня

У ці дні вітер переважно буде південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура 25 квітня вночі +1-7 °C, вдень +11-16 °C.

Температура 26 квітня вночі +4-9 °C; вдень +14-19 °C, у західних, північних та Вінницькій областях +6-11 °C.

Погода в Україні на 27 квітня

Погода буде хмарною з проясненнями, лише на сході та південному сході країни вночі очікується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, проте з поривами 15-20 м/с.

Температура вночі +1-6 °C. В Україні, крім південної частини, на поверхні ґрунту, у західних та північних областях у повітрі заморозки 0-3 °C; вдень температура становитиме +6-11 °C.

Прогноз погоди на 28-29 квітня

У ці дні переважно без опадів, лише вдень 29 квітня у південно-західній частині країни очікується дощ. Температура вночі +1-6 °C, на поверхні ґрунту, 28 квітня у західних та північних областях у повітрі заморозки 0-3 °C; вдень +6-12 °C.

Консультативний прогноз на 30 квітня – 4 травня

За даними Укргідрометцентру, вночі в Україні переважно без опадів, вдень можливі невеликі дощі.

Температура вночі коливатиметься в межах +1-8 °C; вдень +8-14 °C, на півдні та сході, 4 травня і на заході країни — до +18 °C.

