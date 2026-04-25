Графики отключений света 26 апреля: будут ли ограничения в воскресенье
В воскресенье, 26 апреля, ограничения поставок электроэнергии в Украине не планируются.
Об этом сообщает Укрэнерго.
— Завтра, в воскресенье, применение мер по ограничению потребления не планируется, — говорится в сообщении.
В энергетической компании призывают перенести энергоемкие процессы на дневное время – с 11:00 до 16:00.
В вечерние часы (с 18:00 до 22:00) пользователей просят ограничить использование мощных электрических приборов.
Напомним, сегодня министр энергетики Денис Шмыгаль встретился с литовским коллегой Жигимантасом Вайчюнасом.
По словам Шмыгаля, Украина получила от партнеров из Литвы 356 грузов энергетической помощи общим весом около 6 тыс. тонн.
Среди прочего в состав поставок вошли силовые трансформаторы и другое необходимое оборудование.
Литва также направила еще €5,7 млн в Фонд поддержки энергетики.
Эти средства использовали для закупки критически важного оборудования с целью восстановления тепловых сетей.
Стороны обсудили возможность передачи оборудования с выведенных из эксплуатации литовских электростанций.