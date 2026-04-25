В воскресенье, 26 апреля, ограничения поставок электроэнергии в Украине не планируются.

Об этом сообщает Укрэнерго.

— Завтра, в воскресенье, применение мер по ограничению потребления не планируется, — говорится в сообщении.

В энергетической компании призывают перенести энергоемкие процессы на дневное время – с 11:00 до 16:00.

В вечерние часы (с 18:00 до 22:00) пользователей просят ограничить использование мощных электрических приборов.

Напомним, сегодня министр энергетики Денис Шмыгаль встретился с литовским коллегой Жигимантасом Вайчюнасом.

По словам Шмыгаля, Украина получила от партнеров из Литвы 356 грузов энергетической помощи общим весом около 6 тыс. тонн.

Среди прочего в состав поставок вошли силовые трансформаторы и другое необходимое оборудование.

Литва также направила еще €5,7 млн в Фонд поддержки энергетики.

Эти средства использовали для закупки критически важного оборудования с целью восстановления тепловых сетей.

Стороны обсудили возможность передачи оборудования с выведенных из эксплуатации литовских электростанций.

