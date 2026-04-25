Графіки відключень світла 26 квітня: чи будуть обмеження у неділю
У неділю, 26 квітня, обмеження постачання електроенергії в Україні не плануються.
Про це повідомляє Укренерго.
– Завтра, у неділю, застосування заходів із обмеження постачання споживання не планується, – йдеться у повідомленні.
В енергетичній компанії закликають перенести завтра енергоємні процеси на денний час – із 11:00 до 16:00.
У вечірні години (з 18:00 до 22:00) споживачів просять обмежити користування потужними електричними приладами.
Нагадаємо, сьогодні міністр енергетики Денис Шмигаль зустрівся із литовським колегою Жигімантасом Вайчюнасом.
За словами Шмигаля, Україна отримала від партнерів з Литви 356 вантажів енергетичної допомоги загальною вагою близько 6 тис. тонн.
Серед іншого до складу поставок увійшли силові трансформатори та інше необхідне обладнання.
Литва також спрямувала ще €5,7 млн до Фонду підтримки енергетики.
Ці кошти використали для закупівлі критично важливого устаткування з метою відновлення тепломереж.
Сторони обговорили можливість передачі обладнання з виведених з експлуатації литовських електростанцій.