За прошедшие сутки на фронте произошло 204 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Противник нанес 50 авиационных ударов — сбросил 166 управляемых авиабомб.

Кроме того, задействовал для поражения 3649 дронов-камикадзе и совершил 1776 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 25 апреля 2026 года

Фото: ICTV
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 522-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Взрывы в Харькове 25 апреля: вражеский дрон попал в многоэтажку
Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

