Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 25 квітня 2026 року — ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті сталося 204 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 166 керованих авіабомб.
Крім того, задіяв для ураження 3649 дронів–камікадзе та здійснив 1776 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 522-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
