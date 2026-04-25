Протягом минулої доби на фронті сталося 204 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник завдав 50 авіаційних ударів – скинув 166 керованих авіабомб.

Крім того, задіяв для ураження 3649 дронів–камікадзе та здійснив 1776 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 25 квітня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 522-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

