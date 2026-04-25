Суд признал виновным руководителя Ужгородского ТЦК за препятствование омбудсмену
Руководителя Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) осудили за препятствование деятельности омбудсмена Украины.
По данным следствия, в этом ТЦК пытались скрыть вопиющие нарушения прав человека.
Об этом 25 апреля сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Суд признал виновным руководителя Ужгородского ТЦК: что известно
— Это первый случай, когда суд дал юридическую оценку таким действиям: Ужгородский горрайонный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности моего представителя.
Важно понимать, что именно здесь за этим блокированием пытались скрыть вопиющие нарушения — возможное незаконное удержание людей, применение металлических наручников и другие действия, которые могут иметь признаки бесчеловечного обращения, — написал Лубинец.
Он отметил, что во время проверки были зафиксированы эти факты, а также было доказано, что попытки ограничить доступ и скрыть информацию от Офиса омбудсмена являются противоправными.
По словам Лубинца, это четкий сигнал — парламентский контроль не может блокироваться, а такие действия имеют правовые последствия.
Эти материалы уже находятся в работе правоохранительных органов.
— На будущее держу на личном контроле каждый случай препятствования моей деятельности как уполномоченного или моих представителей. Все такие ситуации будут получать юридическую оценку, — подытожил уполномоченный ВР по правам человека.
Он добавил, что сейчас последовательно доводятся подобные дела до результата и уже есть примеры, когда это подтверждается судебными решениями.
— Это о простой и принципиальной вещи: закон должен работать для всех одинаково, — подчеркнул Лубинец.
Он добавил, что существует системная проблема — в разных регионах продолжаются случаи, когда региональным представителям препятствуют в работе во время мониторинговых визитов.
Напомним, 5 апреля в Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки выявили факты незаконного удержания людей, антисанитарию и игнорирование болезней.