Руководителя Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) осудили за препятствование деятельности омбудсмена Украины.

По данным следствия, в этом ТЦК пытались скрыть вопиющие нарушения прав человека.

Об этом 25 апреля сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Суд признал виновным руководителя Ужгородского ТЦК: что известно

— Это первый случай, когда суд дал юридическую оценку таким действиям: Ужгородский горрайонный суд признал руководителя Ужгородского РТЦК и СП виновным в препятствовании деятельности моего представителя.

Важно понимать, что именно здесь за этим блокированием пытались скрыть вопиющие нарушения — возможное незаконное удержание людей, применение металлических наручников и другие действия, которые могут иметь признаки бесчеловечного обращения, — написал Лубинец.

Он отметил, что во время проверки были зафиксированы эти факты, а также было доказано, что попытки ограничить доступ и скрыть информацию от Офиса омбудсмена являются противоправными.

По словам Лубинца, это четкий сигнал — парламентский контроль не может блокироваться, а такие действия имеют правовые последствия.

Эти материалы уже находятся в работе правоохранительных органов.

— На будущее держу на личном контроле каждый случай препятствования моей деятельности как уполномоченного или моих представителей. Все такие ситуации будут получать юридическую оценку, — подытожил уполномоченный ВР по правам человека.

Он добавил, что сейчас последовательно доводятся подобные дела до результата и уже есть примеры, когда это подтверждается судебными решениями.

— Это о простой и принципиальной вещи: закон должен работать для всех одинаково, — подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что существует системная проблема — в разных регионах продолжаются случаи, когда региональным представителям препятствуют в работе во время мониторинговых визитов.

Напомним, 5 апреля в Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки выявили факты незаконного удержания людей, антисанитарию и игнорирование болезней.

