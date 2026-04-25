Керівника Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки засуджено за перешкоджання діяльності омбудсмана України.

За даними слідства, у цьому ТЦК намагалися приховати кричущі порушення прав людини.

Про це 25 квітня повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Суд визнав винним керівника Ужгородського ТЦК: що відомо

– Маємо перший випадок, коли суд надав юридичну оцінку таким діям: Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності мого представника. Важливо розуміти, що саме тут за цим блокуванням намагалися приховати кричущі порушення – можливе незаконне утримання людей, застосування металевих кайданок та інші дії, які можуть мати ознаки нелюдського поводження, – написав Лубінець.

Він зазначив, що під час перевірки були зафіксовані ці факти, а також було доведено, що спроби обмежити доступ і приховати інформацію від Офісу омбудсмана України є протиправними.

За словами Лубінця, це чіткий сигнал – парламентський контроль не може блокуватися, а такі дії мають правові наслідки. Ці матеріали вже перебувають у роботі правоохоронних органів.

– На майбутнє тримаю на особистому контролі кожен випадок перешкоджання моїй діяльності як уповноваженого або моїх представників. Усі такі ситуації отримуватимуть юридичну оцінку, – підсумував уповноважений ВР з прав людини.

Він додав, що нині послідовно доводяться подібні справи до результату і вже є приклади, коли це підтверджується судовими рішеннями.

– Це про просту і принципову річ: закон має працювати для всіх однаково, – наголосив Лубінець.

Він додав, що існує системна проблема – у різних регіонах продовжуються випадки, коли регіональним представникам перешкоджають у роботі під час моніторингових візитів.

Нагадаємо, 5 квітня в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки виявили факти незаконного утримання людей, антисанітарію та ігнорування хвороб.

