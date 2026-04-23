Единственным элементом мобилизации, который требует изменений, являются “проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода”.

Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил во время Киевского форума безопасности.

— Единственное, что можно попробовать на самом деле реформировать это такие проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода, а не сам факт привода. Потому что есть же и другая страшная правда. У нас миллионы людей — уклонисты. Почему-то никто же об этом не хочет говорить, — сказал Буданов.

Он подчеркнул, что без мобилизации невозможно доукомплектовать украинскую армию.

По его словам, в стране, которая длительное время находится в состоянии войны, “все желающие уже давно добровольно ушли или не ушли на фронт, а люди нужны”.

— Если не будет людей, рухнет фронт, не будет Украины, — подчеркнул он.

По словам главы ОП, тема мобилизации не возникла внезапно. Это типичная проблема для любой страны, которая применяет этот механизм.

— Посмотрите на лучшие мировые примеры. Например, США, они во время Вьетнамской войны к этому механизму доходили… Посмотрите на Первую мировую войну, на Вторую, на цивилизованные страны. Не говорю о наших там, на цивилизованных посмотрите, было то же самое, — добавил Буданов.

Напомним, в интервью Укринформу Кирилл Буданов заявлял, что Украина может исчезнуть с политической карты мира, если все граждане станут уклонистами.

По его словам, в украинском обществе отсутствует единство — героями одновременно считают военных, которые воюют на фронте, и тех, кто избегает мобилизации.

