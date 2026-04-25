В Буче мужчина открыл стрельбу посреди улицы: его задержали
В Буче Киевской области мужчина открыл хаотичную стрельбу посреди улицы.
Об этом сообщили в Национальной полиции Киевской области.
Стрельба в Буче: что известно
В полицию обратились очевидцы, которые сообщили о выстрелах на одной из улиц Бучи.
На место сразу выехали наряды полиции охраны, группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Первыми прибыли сотрудники полиции охраны — они быстро установили местонахождение стрелка и задержали его.
По данным правоохранителей, стрельбу устроил 42-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Предварительно установлено, что мужчина вышел из такси и начал хаотично осуществлять выстрелы прямо посреди улицы.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Правоохранители сразу локализовали ситуацию и не допустили более серьезных последствий.
Сейчас на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство с применением оружия.
Напомним, эта стрельба произошла через неделю после теракта в Киеве.
Тогда вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим на улице, в результате чего погибли семь человек.
После этого он захватил заложников в супермаркете, а во время штурма спецподразделения ликвидировали нападавшего.