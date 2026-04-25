Президент Владимир Зеленский и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудили ряд важных вопросов, в частности, возможность проведения следующего раунда трехсторонних переговоров в Азербайджане.

Встреча Зеленского и Алиева: о чем говорили

Глава нашего государства обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым усилия по завершению войны в Украине, а также возможность проведения следующего раунда переговоров Украины, США и РФ в Азербайджане.

– Мы проговаривали и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы окончить эту несправедливую войну. Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса, – сказал Зеленский во время совместного заявления с Алиевым в Габале (Азербайджан) в субботу.

Он отметил, что Украина готова к трехсторонним переговорам.

— У нас были такие переговоры в Турции, у нас такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии, – добавил Зеленский.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке оказала значительное влияние на проведение переговоров относительно окончания войны в Украине. Так, после встречи украинской переговорной группы во главе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией с посланниками президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в конце февраля ожидалось, что проведение новой трехсторонней встречи состоится в начале марта, однако этого не произошло.

В тоже время в конце марта Владимир Зеленский заявил, что надеется на трехстороннюю встречу Украина-США-Россия в ближайшие недели. По его словам, Украина готова к переговорам в любом формате и в любом месте, кроме России и Белоруссии.

