Президент Володимир Зеленський та лідер Азербайджану Ільхам Алієв обговорили низку важливих питань, зокрема можливість проведення наступного раунду тристоронніх переговорів в Азербайджані.

Зустріч Зеленського та Алієва: про що говорили

Голова нашої держави обговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим зусилля щодо завершення війни в Україні, а також можливість проведення наступного раунду перемовин України, США та РФ в Азербайджані.

– Ми проговорювали і мирні зусилля. Для України дуже важливо, щоб Росія знайшла в собі сили закінчити цю несправедливу війну. Безумовно, ми високо цінуємо роль наших партнерів в медіації цього процесу, – сказав Зеленський під час спільної заяви з Алієвим в місті Габала (Азербайджан) в суботу.

Зараз дивляться

Він зауважив, що Україна готова до тристоронніх перемовин.

– Ми мали такі перемовини в Туреччині, ми мали такі перемовини з нашими американськими партнерами в Швейцарії. Безумовно, ми готові до найближчих перемовин в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії, – додав Зеленський.

Нагадаємо, що ситуація на Близькому Сході суттєво вплинула на проведення перемовин щодо закінчення війни в Україні. Так, після зустрічі української переговорної групи на чолі з Рустемом Умеровим та Давидом Арахамією з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером наприкінці лютого очікувалося, що проведення нового раунду тристоронніх переговорів відбудеться на початку березня, проте цього не сталося.

Водночас, наприкінці березня Володимир Зеленський заявив, що сподівається на тристоронню зустріч Україна-США-Росія найближчими тижнями. За його словами, Україна готова до переговорів у будь-якому форматі та в будь-якому місці, окрім Росії та Білорусії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.