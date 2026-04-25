У рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Азербайджану було підписано 6 двосторонніх документів.

Україна та Азербайджан підписали шість угод

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції повідомив про підсумки зустрічі з азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим.

– Ми сьогодні підписали 6 документів. Деталями наші команди обов’язково пізніше поділяться. Це різні напрямки, – зауважив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що сьогодні напрямком номер один є безпека і оборонно-промисловий комплекс.

– Україна продемонструвала стійкість протягом цієї війни і сьогодні ділиться своїм досвідом, – додав він.

Крім того, Зеленський нагадав, що 25 квітня провів зустріч з українськими експертами, які допомагають захищати небо в Азербайджані.

– Безумовно, ми будемо розвивати наше співробітництво, копродакшин. Це дуже важливі напрямки, які точно збільшать і безпеку наших країн, наших народів, і товарообіг, який ми дійсно дуже хочемо збільшити, – повідомив президент України.

Зеленський заявив про “дуже серйозний крок” у вигляді підписання документів про спільний розвиток оборонно-промислового комплексів країн.

Зі свого боку лідер Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що між Україною та Азербайджаном наразі ведеться “доволі серйозна співпраця” і вона під час візиту Зеленського “була ще раз підтверджена”.

– В тому, що стосується військово-технічної співпраці, ми також обговорювали це питання. Це також має доволі широкі перспективи, як в Україні, так і в Азербайджані. Ми бачимо розвиток військових індустрій, ОПК, і ми можемо подивитися на спільне виробництво. Але і загалом у виробництві у нас є чудові можливості. І сьогодні у нас також були широкі перемовини про це, – розповів він.

До того ж, Зеленський повідомив про домовленості в сфері освіти, зокрема, навчання азербайджанських студентів в Україні.

Також Зеленський подякував Азербайджану за енергетичну підтримку впродовж важкої зими. За його словами, наразі йдеться про продовження цих ініціатив. Президент Азербайджану додав, що є певні досягнення у цьому напрямку.

– Сокар протягом багатьох років успішно працює в Україні. І зараз є дуже хороші перспективи. У нас є спільні проєкти, у нас є спільні ініціативи, інвестиції. Всі ці питання широко проговорені сьогодні, – розповів Алієв.

Також, за словами лідера Азербайджану, президенти обговорили необхідність розвитку товарообігу між країнами.

– Він зараз складає понад $500 млн, і, я думаю, буде зростати і далі. Тому що у нас є всі можливості, – сказав він.

Нагадаємо, що у суботу Володимир Зеленський прибув в Азербайджан для зустрічі з його лідером Ільхамом Алієвим.

