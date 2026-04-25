Потери врага на 25 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 230 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 522-е сутки полномасштабной войны превысили 1,324 млн.

  • личного состава — около 1 324 690 (+1 230);
  • танков — 11 892;
  • боевых бронированных машин — 24 458 (+13);
  • артиллерийских систем — 40 635 (+29);
  • реактивных систем залпового огня — 1 753;
  • средств противовоздушной обороны — 1 353;
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 350;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 255 862 (+1 257);
  • крылатых ракет — 4 549;
  • кораблей (катеров) — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 91 422 (+166);
  • специальной техники — 4 136 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 522-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

