Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 25 апреля: ликвидировано 1 230 оккупантов и 29 артсистем
Потери врага на 25 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 230 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 522-е сутки полномасштабной войны превысили 1,324 млн.
Потери врага на 25 апреля 2026 года
- личного состава — около 1 324 690 (+1 230);
- танков — 11 892;
- боевых бронированных машин — 24 458 (+13);
- артиллерийских систем — 40 635 (+29);
- реактивных систем залпового огня — 1 753;
- средств противовоздушной обороны — 1 353;
- самолетов — 435;
- вертолетов — 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 255 862 (+1 257);
- крылатых ракет — 4 549;
- кораблей (катеров) — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 91 422 (+166);
- специальной техники — 4 136 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 522-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
