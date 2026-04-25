Втрати ворога на 25 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 230 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 522-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,324 млн.

Втрати ворога на 25 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 324 690 (+1 230);

танків – 11 892;

бойових броньованих машин – 24 458 (+13);

артилерійських систем – 40 635 (+29);

реактивних систем залпового вогню – 1 753;

засобів протиповітряної оборони – 1 353;

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 255 862 (+1 257);

крилатих ракет – 4 549;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів– 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 91 422 (+166);

спеціальної техніки – 4 136 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 522-гу добу.

