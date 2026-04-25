Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 25 квітня: ліквідовано 1 230 окупантів та 29 артсистем
Втрати ворога на 25 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 230 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 522-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,324 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 25 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 324 690 (+1 230);
- танків – 11 892;
- бойових броньованих машин – 24 458 (+13);
- артилерійських систем – 40 635 (+29);
- реактивних систем залпового вогню – 1 753;
- засобів протиповітряної оборони – 1 353;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 255 862 (+1 257);
- крилатих ракет – 4 549;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів– 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 91 422 (+166);
- спеціальної техніки – 4 136 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 522-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.