Служба безпеки України уразила низку важливих російських військових цілей у Криму, серед яких – три військові кораблі, винищувач та обʼєкти протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Ураження військових кораблів, винищувача, обʼєктів ППО РФ

Зазначається, що вночі бійці Альфи СБУ успішно атакували військово-морську базу Чорноморського флоту Росії у Севастополі та аеродром Бельбек на тимчасово окупованій території Криму.

Під удари безпілотників Служби безпеки України потрапили:

великий десантний корабель ВМФ РФ Ямал;

великий десантний корабель ВМФ РФ Фільченков;

корабель-розвідник Іван Хурс;

навчальний центр ЧФ РФ Лукомка;

штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;

РЛС МР-10М1 Мис-М1;

літак МіГ-31 на аеродромі Бельбек;

техніко-експлуатаційна частина аеродрому Бельбек.

Як заявив тимчасовий виконувач обов’язків очільника СБУ Євгеній Хмара, кожна така операція має чітку логіку, щоб методично знищувати ключові елементи військової інфраструктури Росії — флот, авіацію, розвідку та ППО.

На його думку, йдеться не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності РФ контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. За його словами, ця робота триватиме, поки Росія не припинить повномасштабну війну проти України.

У суботу, 18 квітня, бійці Центру спецоперацій Альфа Служби безпеки України уразили одразу три російські військові кораблі в тимчасово окупованому Криму.

