СБУ уразила три російські кораблі та винищувач МіГ-31 у Криму
- Служба безпеки України атакувала військові об'єкти РФ у Севастополі та на аеродромі Бельбек.
- Під час нічної операції уразили три бойові кораблі, літак МіГ-31 та низку об'єктів ППО.
Служба безпеки України уразила низку важливих російських військових цілей у Криму, серед яких – три військові кораблі, винищувач та обʼєкти протиповітряної оборони.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Ураження військових кораблів, винищувача, обʼєктів ППО РФ
Зазначається, що вночі бійці Альфи СБУ успішно атакували військово-морську базу Чорноморського флоту Росії у Севастополі та аеродром Бельбек на тимчасово окупованій території Криму.
Під удари безпілотників Служби безпеки України потрапили:
- великий десантний корабель ВМФ РФ Ямал;
- великий десантний корабель ВМФ РФ Фільченков;
- корабель-розвідник Іван Хурс;
- навчальний центр ЧФ РФ Лукомка;
- штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;
- РЛС МР-10М1 Мис-М1;
- літак МіГ-31 на аеродромі Бельбек;
- техніко-експлуатаційна частина аеродрому Бельбек.
Як заявив тимчасовий виконувач обов’язків очільника СБУ Євгеній Хмара, кожна така операція має чітку логіку, щоб методично знищувати ключові елементи військової інфраструктури Росії — флот, авіацію, розвідку та ППО.
На його думку, йдеться не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності РФ контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. За його словами, ця робота триватиме, поки Росія не припинить повномасштабну війну проти України.
