40 лет назад в ночь на 26 апреля в нескольких километрах от города Припять Киевской области взорвался реактор четвертого энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции.

Тот день разрушил не только часть АЭС, но и жизни тысяч людей. С последствиями того взрыва Украина борется до сих пор. В свое время советская власть засекретила почти всю информацию о трагедии.

Пять фактов, которые скрывали о Чернобыльской катастрофе, – читайте в нашем материале.

В 2020 году Государственный архив СБУ совместно с Украинским институтом национальной памяти презентовал вторую книгу сборника Чернобыльское досье КГБ.

Среди прочего, там были опубликованы документы, охватывающие период от начала 1970-х и до ноября 1986 года. Они указывали на то, что аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, но их скрывали.

В одном из интервью историк и директор Отраслевого государственного архива СБУ Андрей Когут рассказывал, что проблемы были с самой конструкцией. Чернобыльская АЭС была одной из первых, каркас реактора которой был не полностью литым из бетона.

По словам историка, оказалось, что бетон был ненадлежащего качества и заливали его не так, как это предусматривали технические нормы. Поэтому и были трещины и зазоры между разными блоками. В результате такая небрежность привела к тому, что перекрытие не выдержало и рухнуло внутрь.

Радиоактивные костюмы детей

Несмотря на то, что власти осознавали масштабы катастрофы, они все же пытались тщательно скрыть их. В те времена в советских республиках было принято выходить на демонстрации 1 мая — в Международный день труда.

Тысячи работников предприятий, учреждений, учебных заведений, в том числе школьники, обязательно участвовали в первомайских мероприятиях. Поэтому даже после Чернобыльской катастрофы советские власти решили не отменять многотысячную демонстрацию в Киеве, расположенном примерно в 150 км от Припяти.

Отмена таких масштабных мероприятий точно вызвала бы вопросы, поэтому 1 мая 1986 года демонстрация таки состоялась.

Но, по словам Андрея Когута, в документах, которые тогда передали высшему руководству, четко говорилось, что костюмы детей, участвовавших в той первомайской демонстрации, после того, как они их сдали, имели огромный радиоактивный фон.

Превышение уровня радиации

Под грифом секретно в архивах хранились и реальные показатели уровня радиации. Так, в одном из документов того времени говорилось, что в Киеве радиоактивность в воздухе на разных точках составляет от 500 до 1 050 микрорентген в час, а в помещении — до 100 микрорентген в час. Хотя нормой является радиационный фон до 0,3 мк3в/ч (1 микрорентген — это 0,01 микрозиверта в час, — Ред).

Выше нормы был также уровень радиации в открытых водоемах Киевской области. В частности, в городе Бородянка, что в 60 км от столицы, он составлял 70 микрорентген в час, а в Иванкове (в 80 км от Киева) — 200 микрорентген в час.

В то же время в этой же сводке говорилось, что на пресс-конференции в Москве 9 мая сообщали, что на границе 30-километровой зоны уровень радиации в момент аварии составлял 10-15 миллирентген в час, 5 мая — 2-3 миллирентгена в час, а 8 мая — до 0,15 миллирентгена в час.

Один миллирентген в час — это одна тысяча микрорентген в час. То есть реальные показатели радиации в Киеве 9-10 мая в три-шесть раз превышали официальные, которые якобы замеряли накануне в 30 км от ЧАЭС.

Ограниченный доступ к информации

В еще одном документе под грифом секретно высшему руководству докладывали о пребывании в Киеве американского корреспондента Стивена Страссера и доктора Гейла, тоже родом из США.

В частности, в документе говорится о том, как группы чекистов (воспитанников Комитета госбезопасности СССР, — Ред.) делают все, чтобы не дать иностранному корреспонденту получить необходимую информацию.

— В мероприятиях были задействованы восемь офицеров КГБ в отставке, 19 членов спецдружины, в частности семь из них отрабатывали наступательную тактику ведения бесед с корреспондентом, — говорилось в документе.

Но в справке успокаивали, что контакты Страссера удалось ограничить и общался он, сам об этом не догадываясь, с агентами КГБ, которые сообщали ему информацию, выгодную власти.

Факты о лучевой болезни

В июле 1986 года был создан засекреченный документ Перечень фактов об аварии на ЧАЭС. Во втором разделе этого документа говорилось, что информация об облучении персонала станции, ремонтного персонала привлеченных организаций и населения является абсолютно секретной.

Также строго запрещалось разглашать данные о заболеваемости всеми формами лучевой болезни людей, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС и ликвидации ее последствий.

Кроме того, под гриф секретно попадала вся информация, касающаяся массовых отравлений и эпидемических заболеваний, связанных с аварией, и данные о результатах лечения новыми методами или средствами лучевой болезни.

Благодаря тому, что в 2019 и 2020 годах были обнародованы два сборника Чернобыльское досье КГБ, сегодня Украина и мир имеют возможность узнать все подробности Чернобыльской катастрофы, которую так тщательно в свое время пытались скрыть.

Правда, рассекреченные факты, к сожалению, указывают лишь на одно: человеческие жизни ничего не значили для советского маховика власти.

Джерело: Украинский институт национальной памяти

