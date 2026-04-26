Українські фахівці вже обстежили вісім виведених із експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. Вони визначили обладнання, яке можна передати в Україну.

Про це повідомив перший віцепрем’єр — міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Ukraine Energy Coordinating Group (Енергетичний Рамштайн).

Обладнання для українських ТЕС

Зараз дивляться

Як зазначив міністр енергетики, вони визначили обладнання, яке можна передати в Україну.

– Зараз переходимо до наступного етапу – фізичного доставлення та передання на пошкоджені енергетичні об’єкти, – сказав Шмигаль.

За його словами, підготовка України до наступної зими є ключовим викликом.

Шмигаль розповів, що чітко визначено пріоритети, зокрема, необхідний захист енергоструктури, прискорення закупівлі обладнання і матеріалів для ремонтів, розвиток розподіленої генерації, масштабна ремонтна кампанія та накопичення газових запасів.

Міністр розповів, що Україні потрібно щонайменше €5,4 млрд для підготовки до опалювального сезону.

Він зазначив, що ефективне використання Фонду підтримки енергетики України також є надзвичайно важливим. Як додав Шмигаль, наразі необхідний обсяг фінансування становить €829 млн.

Водночас міністр енергетики подякував за високий рівень солідарності, яку партнери продовжують демонструвати. На його думку, кожен внесок важливий, має значення та дає результат для України.

Фото: Денис Шмигаль

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.