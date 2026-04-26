Україна та Міжнародне агентство з атомної енергії підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає розширення технічної підтримки та співпрацю у сфері розвитку ядерної енергетики.

Про це повідомляють перший віцепрем’єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час міжнародної конференції Ukraine Energy Coordination Group.

Розвиток ядерної енергетики України

За словами Шмигаля, відповідний меморандум, підписаний Україною та МАГАТЕ, розширює рамку співпраці у сфері відновлення енергетичної інфраструктури та розвитку ядерного сектору.

Серед головних напрямків роботи:

модернізація АЕС та об’єктів Чорнобильської зони;

відновлення електромережевої інфраструктури, критичної для ядерної безпеки;

сприяння будівництву нових енергоблоків, зокрема на Хмельницькій АЕС;

підтримка інституційної реструктуризації НАЕК Енергоатом.

Як зазначив Шмигаль, під час зустрічі Рафаель Гроссі передав унікальну методологію, яка стосується функціонування атомних станцій під час війни. Відповідних домовленостей вони досягли у липні 2025 року.

– Цей унікальний документ МАГАТЕ стане основою світового досвіду і допоможе уникнути можливих катастроф, – йдеться у повідомленні.

Окремо Шмигаль подякував МАГАТЕ за передавання двох автомобілів швидкої медичної допомоги для потреб Південноукраїнської АЕС та Чорнобильської АЕС.

За словами міністра енергетики, це посилить спроможності реагування України на надзвичайні ситуації.

Гроссі зазначив, що МАГАТЕ з початку повномасштабного вторгнення РФ забезпечує постійну присутність на всіх українських атомних електростанціях, включно з Чорнобильською АЕС.

Денис Шмигаль висловив вдячність Рафаелю Гроссі за візит до України в роковини Чорнобильської катастрофи та за всю надану підтримку.

Фото: Денис Шмигаль

