Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 26 апреля: ВСУ ликвидировали 960 оккупантов, 76 артсистем и 2 229 БпЛА
Потери РФ на 26 апреля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 960 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 523-е сутки полномасштабной войны превысили 1,325 млн.
Потери РФ на 26 апреля 2026 года
- личного состава – около 1 325 650 (+960);
- танков – 11 892;
- боевых бронированных машин – 24 463 (+5);
- артиллерийских систем – 40 711 (+76);
- реактивных систем залпового огня – 1 753;
- средств противовоздушной обороны – 1 354 (+1);
- самолетов – 435;
- вертолетов – 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 258 091 (+2 229);
- крылатых ракет – 4 579 (+30);
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 91 582 (+160);
- специальной техники – 4 136.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 523-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
