Потери РФ на 26 апреля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 960 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 523-е сутки полномасштабной войны превысили 1,325 млн.

  • личного состава – около 1 325 650 (+960);
  • танков – 11 892;
  • боевых бронированных машин – 24 463 (+5);
  • артиллерийских систем – 40 711 (+76);
  • реактивных систем залпового огня – 1 753;
  • средств противовоздушной обороны – 1 354 (+1);
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 350;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 258 091 (+2 229);
  • крылатых ракет – 4 579 (+30);
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 91 582 (+160);
  • специальной техники – 4 136.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 523-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

