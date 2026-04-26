Втрати ворога на 26 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 960 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 523-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,325 млн.

  • особового складу – близько 1 325 650 (+960);
  • танків – 11 892;
  • бойових броньованих машин – 24 463 (+5);
  • артилерійських систем – 40 711 (+76);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 753;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 354 (+1);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 350;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 258 091 (+2 229);
  • крилатих ракет – 4 579 (+30);
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 91 582 (+160);
  • спеціальної техніки – 4 136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 523-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

