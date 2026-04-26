Втрати ворога на 26 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 960 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 523-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,325 млн.

Втрати ворога на 26 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 325 650 (+960);

танків – 11 892;

бойових броньованих машин – 24 463 (+5);

артилерійських систем – 40 711 (+76);

реактивних систем залпового вогню – 1 753;

засобів протиповітряної оборони – 1 354 (+1);

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 258 091 (+2 229);

крилатих ракет – 4 579 (+30);

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 91 582 (+160);

спеціальної техніки – 4 136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 523-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

