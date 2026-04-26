Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 26 квітня: ЗСУ ліквідували 960 окупантів, 76 артсистем та 2 229 БпЛА
Втрати ворога на 26 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 960 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 523-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,325 млн.
Втрати ворога на 26 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 325 650 (+960);
- танків – 11 892;
- бойових броньованих машин – 24 463 (+5);
- артилерійських систем – 40 711 (+76);
- реактивних систем залпового вогню – 1 753;
- засобів протиповітряної оборони – 1 354 (+1);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 258 091 (+2 229);
- крилатих ракет – 4 579 (+30);
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 91 582 (+160);
- спеціальної техніки – 4 136.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 523-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
