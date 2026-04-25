Сегодня россияне осуществили массированную атаку на Днепр, в результате которой погибли пятеро человек, более 40 получили ранения.

Война, которую ведет Россия против Украины, не должна терять внимание международного сообщества из-за войны в Иране, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский прокомментировал вражескую атаку на Днепр

— В Днепре до сих пор продолжается спасательная операция после российских ударов по городу. Работают все службы, медики, спасатели… С ночи россияне терроризируют Днепр – наносят удары и ракетами, и дронами, — отметил глава государства.

Президент сообщил, что оккупанты наносили удары по жилым домам, объектам энергетики и гражданской инфраструктуре.

Сейчас смотрят

Днем российские войска повторно атаковали жилой квартал, который уже был обстрелян ночью.

По словам Зеленского, по состоянию на сейчас известно о более 40 раненых в Днепре, среди них есть дети.

— 23 человека были госпитализированы. Еще двое человек считаются пропавшими без вести – их поиски будут продолжаться… К сожалению, пятеро человек в городе погибли из-за этих российских ударов. Мои соболезнования родным и близким, – написал президент.

Глава государства подчеркнул, что необходимо оказывать постоянное давление на Россию в связи с войной.

— Важно, чтобы мир не молчал о том, что происходит, и чтобы эта российская война в Европе не теряла внимания из-за войны в Иране. Шахеды убивают людей одинаково, и защита от крылатых ракет и баллистики должна быть одинаково надежной, — подчеркнул он.

Президент сказал, что Украина рассчитывает на своевременную реализацию каждого политического соглашения по усилению ПВО.

— Не должно быть никаких пауз в санкциях против России за каждый из таких ударов. Жизнь требует защиты, и я благодарю каждого, кто с Украиной, – акцентировал президент.

Что известно об атаке РФ на Днепр 25 апреля

Напомним, в ночь на 25 апреля российские войска массированно атаковали Днепр ракетами и ударными беспилотниками.

В результате обстрелов возникли пожары, были повреждены многоэтажные дома и объекты инфраструктуры.

Одно из четырехэтажных зданий получило разрушения — спасатели достали из-под завалов тела погибших. Несмотря на ночную атаку, враг продолжил обстрелы утром, а затем снова нанес удар по тому же жилому кварталу.

Днем российские войска повторно обстреляли Днепр, попав в тот же жилой район, который подвергся ударам ночью. В результате атак погибли пятеро человек, более 40 получили ранения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.