Важно, чтобы война РФ в Европе не теряла внимания из-за войны в Иране — Зеленский
Сегодня россияне осуществили массированную атаку на Днепр, в результате которой погибли пятеро человек, более 40 получили ранения.
Война, которую ведет Россия против Украины, не должна терять внимание международного сообщества из-за войны в Иране, заявил президент Владимир Зеленский.
Зеленский прокомментировал вражескую атаку на Днепр
— В Днепре до сих пор продолжается спасательная операция после российских ударов по городу. Работают все службы, медики, спасатели… С ночи россияне терроризируют Днепр – наносят удары и ракетами, и дронами, — отметил глава государства.
Президент сообщил, что оккупанты наносили удары по жилым домам, объектам энергетики и гражданской инфраструктуре.
По словам Зеленского, по состоянию на сейчас известно о более 40 раненых в Днепре, среди них есть дети.
— 23 человека были госпитализированы. Еще двое человек считаются пропавшими без вести – их поиски будут продолжаться… К сожалению, пятеро человек в городе погибли из-за этих российских ударов. Мои соболезнования родным и близким, – написал президент.
Глава государства подчеркнул, что необходимо оказывать постоянное давление на Россию в связи с войной.
— Важно, чтобы мир не молчал о том, что происходит, и чтобы эта российская война в Европе не теряла внимания из-за войны в Иране. Шахеды убивают людей одинаково, и защита от крылатых ракет и баллистики должна быть одинаково надежной, — подчеркнул он.
Президент сказал, что Украина рассчитывает на своевременную реализацию каждого политического соглашения по усилению ПВО.
— Не должно быть никаких пауз в санкциях против России за каждый из таких ударов. Жизнь требует защиты, и я благодарю каждого, кто с Украиной, – акцентировал президент.
Что известно об атаке РФ на Днепр 25 апреля
Напомним, в ночь на 25 апреля российские войска массированно атаковали Днепр ракетами и ударными беспилотниками.
В результате обстрелов возникли пожары, были повреждены многоэтажные дома и объекты инфраструктуры.
Одно из четырехэтажных зданий получило разрушения — спасатели достали из-под завалов тела погибших. Несмотря на ночную атаку, враг продолжил обстрелы утром, а затем снова нанес удар по тому же жилому кварталу.
