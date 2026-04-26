Україна візьме участь у саміті НАТО, що запланований на 7-8 липня в Анкарі.

Про це 26 квітня повідомив глава держави Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду.

Україна на саміті НАТО: що відомо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна братиме участь у саміті НАТО, який відбудеться в Туреччині на початку липня.

Зеленський наголосив, що наразі передчасно говорити про деталі складу делегації чи рівень участі.

— Щодо саміту НАТО. Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині. Як, в якому форматі, хто, поки що рано сказати, — зазначив він.

Нагадаємо, саміт НАТО запланований на 7-8 липня 2026 року та відбудеться в президентському комплексі Бештепе в Анкарі (Туреччина).

Ще торік, анонсуючи майбутній саміт НАТО-2026, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що лідери продовжать робити НАТО сильнішим, справедливішим і більш ефективним альянсом, готовим реагувати на критичні виклики безпеці.

Саміт НАТО у Туреччині відбудеться вже вдруге. Перший такий захід провели у 2004 році в Стамбулі, коли блок вітав сімох нових членів — Болгарію, Естонію, Латвію, Литву, Румунію, Словаччину та Словенію.

Попередня зустріч лідерів країн НАТО відбулася 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди). За її результатами союзники погодилися поступово довести щорічні оборонні витрати до рівня 5% валового внутрішнього продукту кожної держави-члена.

