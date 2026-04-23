В ночь на 23 апреля под ударом оказались нефтехимический комбинат в Самарской области и нефтеперекачивающая станция Горький в Нижегородской области РФ.

Об этом сообщают OSINT-ресурсы, в частности ASTRA. Источники Фактов ICTV в Службе безопасности Украины подтвердили атаку на НПС Горький.

Поражение нефтехимического комбината в Самарской области

По имеющейся информации, Силы обороны Украины поразили нефтехимический комбинат в Самарской области.

Предварительный анализ места показал, что, вероятно, поражение получила установка по производству метил-трет-амилового эфира на АО Новокуйбышевская нефтехимическая компания.

Детали относительно масштабов повреждений пока уточняются.

Этот объект является частью энергетической инфраструктуры, которая обеспечивает российскую экономику и армию.

Новокуйбышевская нефтехимическая компания является одним из крупнейших производителей продукции газопереработки, нефтехимии и органического синтеза не только в России, но и в Восточной Европе.

Предприятие специализируется на изготовлении широкого спектра химической продукции, в частности компонентов для топливной и промышленной отраслей.

В то же время оно считается одним из ключевых производителей компонентов для взрывчатых веществ в РФ, что делает его важным элементом военно-промышленного комплекса страны.

Атака на НПС Горький

Также под удар попала нефтеперекачивающая станция Горький в Нижегородской области.

По данным ASTRA, утром 23 апреля жители города Кстово сообщали о взрывах и пожаре.

На обнародованных видео видно возгорание на территории станции.

Речь идет об объекте в районе села Мешиха, который входит в структуру компании Транснефть-Верхняя Волга.

По информации источников Фактов ICTV в Службе безопасности Украины, атаку на НПС Горький осуществили беспилотники Центра спецопераций Альфа.

Предварительно установлено, что в результате удара повреждены три резервуара с нефтью. На объекте возник масштабный пожар площадью около 20 тысяч квадратных метров.

В спецслужбе отмечают, что поражение таких станций создает серьезные перебои в логистике поставок нефти внутри РФ.

— Нарушается работа магистральных трубопроводов, снижается эффективность переработки на НПЗ и возрастают затраты на транспортировку. В итоге это оказывает непосредственное влияние на доходы российского бюджета, которые используются для финансирования войны против Украины, — отметил проинформированный источник в СБУ.

НПС Горький является важным звеном российской нефтетранспортной системы. Через нее транспортируется нефть из Западной Сибири и Татарстана.

Станция транспортирует нефть по магистральным трубопроводам (в частности на направлении Сургут — Горький — Полоцк). Кроме того, НПС Горький обеспечивает перекачку сырья на внутренние маршруты, например, к НПЗ Лукойл в городе Кстово.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 520-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Укрінформ

