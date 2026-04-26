Сили оборони України впродовж 25 квітня та в ніч на 26 квітня завдали ударів по військових ешелонах ворога, нафтопереробному заводу та об’єктах протиповітряної оборони на окупованих територіях.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по цілях ворога

Так, Збройні сили України уразили нафтопереробний завод Ярославльський у місті Ярославлі, що в Росії. Цей НПЗ є одним із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі.

Потужність переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік. На НПЗ виготовляють бензин, дизель, реактивне пальне тощо. Завод Ярославський залучений до забезпечення російської армії.

Як повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді, по НПЗ завдали удару дрони 1 окремого центру безпілотних систем та 9 батальйону Кайрос 414 окремої бригади безпілотних систем.

На території підприємства фіксується пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також Сили оборони уразили військові ешелони росіян у районах населених пунктів Менчугове та Келерівка на тимчасово окупованій території Донецької області.

За результатами попередніх уражень, зокрема 24 квітня, підтверджено влучання по радіолокаційній станції Каста-2Е1 в окупованому Мелітополі Запорізької області та зенітному ракетно-гарматному комплексу Панцир-С1 у Маріуполі на Донеччині.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 523-тю добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

