В результате непогоды в Украине травмировались восемь человек, в том числе ребенок. Кроме того, известно о трех погибших.

Сильный ветер, дожди и шквалы вызвали масштабные разрушения и обесточивание сотен населенных пунктов в разных областях.

Об этом сообщили в МВД Украины, ГСЧС Украины и Минэнерго Украины.

Непогода в Украине: что известно

Больше всего от непогоды пострадали Днепропетровская, Хмельницкая и Киевская области. Именно там шквальный ветер вызвал наибольшие разрушения.

Сильные порывы ветра срывали кровли с жилых домов, повреждали коммунальные учреждения, учебные заведения и транспорт. Во многих населенных пунктах поваленные деревья перекрывали дороги и повреждали автомобили.

В целом последствия стихии зафиксированы в 19 регионах страны.

Из-за непогоды без электроснабжения остались более 700 населенных пунктов. В то же время в пиковые моменты это количество было значительно больше — энергетики постепенно восстанавливают сети.

К сожалению, непогода привела к человеческим жертвам.

Три человека погибли в Запорожской, Закарпатской и Черкасской областях. Во всех случаях причиной стало падение деревьев из-за сильного ветра.

Также есть пострадавшие — травмировались по меньшей мере несколько человек, среди них ребенок. В частности, в Полтаве дерево упало на ребенка, которого пришлось госпитализировать.

Подразделения ГСЧС Украины отметили, что работают в усиленном режиме.

Спасатели совершили сотни выездов: расчищали дороги от поваленных деревьев, демонтировали аварийные конструкции, помогали пострадавшим и ликвидировали последствия стихии.

К работам привлечено более тысячи специалистов и сотни единиц техники.

Полиция, в свою очередь, усилила патрулирование. Правоохранители обеспечивали безопасность движения на аварийных участках и организовывали объезды там, где дороги были заблокированы.

В Запорожье сильный ветер повредил крышу концертного зала прямо во время выступления.

Спасатели оперативно демонтировали опасные конструкции и не допустили травмирования людей среди зрителей.

Сейчас в большинстве регионов продолжаются восстановительные работы.

Энергетики постепенно возвращают электроснабжение, а коммунальные службы ликвидируют последствия разрушений.

Синоптики предупреждают, что порывы ветра могут сохраняться и в дальнейшем. В Украине объявлен I уровень опасности — желтый.

Связанные темы:

