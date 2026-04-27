На прошлой неделе Россия выпустила по Украине около 1 900 ударных дронов, почти 1 400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о нападениях России на Украину в течение недели

По словам президента, в течение недели российские войска нанесли массированные удары по территории Украины.

— За прошедшую неделю РФ выпустила по Украине около 1 900 ударных дронов, почти 1 400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет различных типов, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что такие масштабы обстрелов в очередной раз подчеркивают необходимость международной поддержки Украины.

В частности, речь идет о новых взносах партнеров в программу PURL, принятии 20-го пакета санкций ЕС, а также о европейском пакете помощи на сумму €90 млрд.

— Наша система противовоздушной обороны уже демонстрирует очень высокий процент сбивания дронов — более 90%. И нужно работать над тем, чтобы этот процент постоянно рос, — заявил он.

По словам Зеленского, это касается не только дронов, но и баллистических ракет, которые остаются серьезной угрозой.

Он добавил, что каждая дополнительная поставка ракет для систем ПВО напрямую спасает жизни людей и позволяет лучше защищать города и критически важную инфраструктуру.

Напомним, что в ночь на 27 апреля российские войска осуществили очередную массированную атаку на Украину с применением ударных беспилотников различных типов.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник задействовал 94 ударных БПЛА, среди которых были дроны типа Shahed (в частности реактивные), а также беспилотники других типов — Гербер и Италмас.

По состоянию на 09:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 74 вражеских дрона в нескольких регионах.

В то же время полностью избежать последствий атаки не удалось: зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников на 15 локациях. Еще на 11 локациях упали обломки сбитых целей.

