На прошлой неделе Россия выпустила по Украине около 1 900 ударных дронов, почти 1 400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о нападениях России на Украину в течение недели

По словам президента, в течение недели российские войска нанесли массированные удары по территории Украины.

— За прошедшую неделю РФ выпустила по Украине около 1 900 ударных дронов, почти 1 400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет различных типов, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что такие масштабы обстрелов в очередной раз подчеркивают необходимость международной поддержки Украины.

Over the past week, the Russian Federation has launched approximately 1,900 attack drones, nearly 1,400 guided aerial bombs, and around 60 missiles of various types against Ukraine. This highlights how timely the new partner contributions to the PURL initiative are, as well as… pic.twitter.com/WCWho3BKnT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 27, 2026

В частности, речь идет о новых взносах партнеров в программу PURL, принятии 20-го пакета санкций ЕС, а также о европейском пакете помощи на сумму €90 млрд.

— Наша система противовоздушной обороны уже демонстрирует очень высокий процент сбивания дронов — более 90%. И нужно работать над тем, чтобы этот процент постоянно рос, — заявил он.

По словам Зеленского, это касается не только дронов, но и баллистических ракет, которые остаются серьезной угрозой.

Он добавил, что каждая дополнительная поставка ракет для систем ПВО напрямую спасает жизни людей и позволяет лучше защищать города и критически важную инфраструктуру.

Напомним, что в ночь на 27 апреля российские войска осуществили очередную массированную атаку на Украину с применением ударных беспилотников различных типов.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник задействовал 94 ударных БПЛА, среди которых были дроны типа Shahed (в частности реактивные), а также беспилотники других типов — Гербер и Италмас.

По состоянию на 09:00 украинская ПВО уничтожила или подавила 74 вражеских дрона в нескольких регионах.

В то же время полностью избежать последствий атаки не удалось: зафиксировано попадание 20 ударных беспилотников на 15 локациях. Еще на 11 локациях упали обломки сбитых целей.

