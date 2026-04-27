Упродовж минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1 900 ударних дронів, майже 1 400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки Росії на Україну впродовж тижня

За словами президента, протягом тижня російські війська здійснили масовані удари по території України.

— Упродовж минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1 900 ударних дронів, майже 1 400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів, — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що такі масштаби обстрілів вкотре підкреслюють необхідність міжнародної підтримки України.

Over the past week, the Russian Federation has launched approximately 1,900 attack drones, nearly 1,400 guided aerial bombs, and around 60 missiles of various types against Ukraine. This highlights how timely the new partner contributions to the PURL initiative are, as well as… pic.twitter.com/WCWho3BKnT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 27, 2026

Зокрема, йдеться про нові внески партнерів до програми PURL, ухвалення 20-го пакету санкцій ЄС, а також європейський пакет допомоги на €90 млрд.

— Наша система протиповітряної оборони вже демонструє дуже високий відсоток збиття дронів — понад 90%. І потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, — заявив він.

За словами Зеленського, це стосується не лише дронів, а й балістичних ракет, які залишаються серйозною загрозою.

Він додав, що кожна додаткова поставка ракет до систем ППО безпосередньо рятує життя людей та дозволяє краще захищати міста й критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, що у ніч проти 27 квітня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників різних типів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 94 ударні БпЛА, серед яких були дрони типу Shahed (зокрема реактивні), а також безпілотники інших типів — Гербера та Італмас.

Станом на 09:00 українська ППО знищила або подавила 74 ворожі дрони в різних регіонах.

Водночас повністю уникнути наслідків атаки не вдалося: зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 15 локаціях. Ще на 11 локаціях впали уламки збитих цілей.

