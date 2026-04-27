В ночь на 27 апреля российские войска массированно атаковали украинские регионы ударными беспилотниками. Больше всего пострадала Одесса, где зафиксированы многочисленные разрушения и раненые, среди которых — дети.

Также под ударом оказалась Корюковка на Черниговщине, где дроны били по предприятиям и критической инфраструктуре.

Параллельно с ночными атаками появились и важные внутриполитические решения — Владимир Зеленский подал в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

Сейчас смотрят

О главных событиях ночи 27 апреля — читайте дальше.

Атака на Одессу

В ночь на 27 апреля российские войска совершили массированную дроновую атаку на Одессу.

По словам главы МВА, враг направил удар по жилой застройке и гражданским объектам в разных районах города.

Наибольшие разрушения претерпел Приморский район — там повреждены жилые дома, отель и объекты в центре Одессы. Именно здесь пострадало большинство людей, в том числе дети.

Также под ударом оказались Хаджибейский и Киевский районы. Враг попал в многоэтажки, частные дома и транспорт.

По данным спасателей, в результате попадания в многоэтажку разрушены квартиры и возник пожар. Отдельно поврежден частный дом и квартира на 15-м этаже.

Огонь охватил отель, грузовики, легковые автомобили и дачные дома. Также загорелись нежилой магазин и сооружения одесского фуникулера.

По предварительным данным, пострадали по меньшей мере 14 человек, среди них двое детей.

Атака на Корюковку

Утром 27 апреля российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Корюковке на Черниговщине.

По информации местных властей, атака продолжалась около 40 минут — с 4:30 до 5:10. За это время по городу выпустили по меньшей мере полтора десятка дронов, которые поразили несколько локаций.

Под ударом оказались прежде всего промышленные объекты и критическая инфраструктура. В частности, повреждения получили производственные предприятия — деревообрабатывающий цех и производство обоев.

В результате попаданий также пострадали расположенные рядом жилые дома и коммерческие помещения.

На местах ударов вспыхнули пожары, которые спасатели ликвидировали несколько часов.

Известно о двух пострадавших. Работник одного из предприятий получил ожоги, еще один пожилой мужчина получил ранения обломками. Обоих госпитализировали, их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Отдельно зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры. Из-за этого без электроснабжения остались тысячи потребителей, сейчас продолжаются восстановительные работы.

Обстрелы Николаевской области

В Николаевской области в течение суток российские войска атаковали FPV-дронами и артиллерией несколько общин.

Под ударами оказались населенные пункты Галициновской и Куцурубской общин.

В селе Лупарево в результате одного из обстрелов ранения получил 70-летний мужчина. Его госпитализировали, состояние — средней тяжести.

Кроме того, в результате атаки уничтожен автомобиль.

Удары по Сумской области

На Сумщине под ударом оказались сразу несколько общин. В Шосткинской общине в результате российских атак погибла женщина. В двух населенных пунктах возникли пожары в частных домовладениях.

Также под обстрелами находилась Роменская община, где зафиксировано возгорание на объектах инфраструктуры.

В самих Сумах спасатели обследовали жилой сектор и АЗС после ударов — очагов пожаров не обнаружено, пострадавших нет.

Визит главы МИД Ирана в РФ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Россию для переговоров с руководством страны.

Ожидается, что он проведет встречу с Владимиром Путиным и другими высокопоставленными чиновниками, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Среди ключевых тем — переговоры с США и возможные инициативы по прекращению огня.

Предложение Ирана США по Ормузскому проливу

Иран передал США новое предложение по урегулированию ситуации вокруг Ормузского пролива.

Тегеран предлагает поэтапный подход: сначала прекращение огня и снятие морской блокады, которая ограничивает экспорт нефти, а уже потом — возвращение к переговорам по ядерной программе.

В то же время Дональд Трамп дал понять, что не спешит менять стратегию и поддерживает сохранение давления на Иран.

Ожидается, что Белый дом в ближайшее время определит дальнейшие шаги после внутренних консультаций.

Стрельба в харьковском метро

В Харькове вечером 26 апреля произошла стрельба в метро. На станции Исторический музей мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрел из стартового пистолета вверх.

По данным полиции, никто не пострадал. Нарушителя задержали, решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Соглашение с ЕБРР по ЧАЭС

Украина подписала соглашение с ЕБРР о финансировании восстановления защитного конфайнмента над Чернобыльской АЭС.

По словам Дениса Шмыгаля, первый этап финансирования составляет €30 млн, а в целом партнеры уже заявили о готовности предоставить около €100 млн.

В перспективе для полного восстановления объекта нужно более €500 млн.

К инициативе присоединились 24 страны, которые поддержали программу восстановления ядерной безопасности в Украине.

Продление военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

В случае принятия ограничения будут действовать до 2 августа.

Документы в ближайшее время рассмотрит профильный парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, после чего их вынесут в сессионный зал.

По предварительным оценкам, голосование может состояться уже в конце апреля. Для принятия необходимо не менее 226 голосов народных депутатов.

Это продление может стать уже 19-м с начала полномасштабной войны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 524-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.