Демобілізація в Україні стане реальною лише за умови залучення тих, хто зараз ухиляється від служби. Водночас новим людям, які долучаться до армії, необхідно озвучити чіткі терміни служби у два-три роки.

Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю Українській правді.

Решетилова про терміни демобілізації

– Визначеність сприятиме тому, що люди підуть служити. Маємо сказати, що зробили роботу над помилками і пропонуємо прийти на два-три роки. На мою думку, це було б справедливо, – сказала Решетилова.

За її словами, було б добре, якби вдалося досягти стабілізації ситуації та паузи у бойових діях, щоб Україна нарешті отримала справедливий мир. Проте вона наголосила, що країна-сусід, яка намагається захопити землі вже 400 років, нікуди не дінеться.

Саме тому в основі мобілізації має бути стратегічне бачення, що Україна має бути мілітаризованим суспільством, заявила Решетилова, в якому кожен повинен бути готовим приєднатися до армії.

Як стверджує військова омбудсменка, зараз Україна стикається з кризою в питанні мобілізації.

Крім цього, існують проблеми в комунікації держави із суспільством щодо потреб оборони.

На її думку, дуже багато говорять про відповідальність держави, але не про ту частину суспільства, яка ухиляється від служби та чинить опір військовим.

Військова омбудсменка стверджує, що Україна зараз шукає шлях до правильної комунікації з тією частиною суспільства, яка “самоусунулася” від захисту держави.

Вона припустила, що не лише поліція, Міністерство оборони, командування Сухопутних військ, а також медіа та громадський сектор мають допомагати правильно побудувати цю комунікацію.

За підрахунками Міноборони, розповіла Решетилова, близько 1,6 млн осіб можуть зараз долучитися до армії. На її думку, очевидно, що тоді могла б відбуватися ротація.

