По данным Офиса военного омбудсмена, длительное пребывание на позициях критически истощает бойцов – после 40 дней у человека притупляется инстинкт самосохранения. Из-за такой апатии дальнейшее пребывание военных там становится неэффективным.

Об этом заявила уполномоченная президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова в интервью изданию Украинская правда.

Решетилова о пребывании военных на позициях

– Сейчас мы проводим масштабное исследование психологического состояния бойцов в условиях длительного пребывания на позициях. Предварительно видим, что после 40 дней человеку становится безразлично, выживет он или нет. У него наступает полная апатия, – утверждает военная омбудсменка.

По мнению Решетиловой, каждый командир должен учесть эту информацию. По ее словам, пребывание украинских воинов на позициях более 40 дней не может быть эффективным.

Решетилова отметила, что максимальное пребывание военнослужащего на позиции составляет 15 дней, согласно приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Однако она назвала это “мертвой” нормой, которой никто не придерживается, что затем приводит к тому, что ограничения не ставят вообще.

По ее словам, некоторые командиры не чувствуют ответственности за то, что бойцы год или больше сидят в блиндажах и подвалах в полуокружении.

Военная омбудсменка утверждает, что государство должно установить реалистические сроки выполнения боевых задач для пехоты и штурмовиков, работающих на линии боевого столкновения.

Она добавила, что Офис военного омбудсмена готовит предложения главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому по изменению инструкций, касающиеся пребывания на позициях.

