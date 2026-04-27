Унаслідок негоди в Україні травмувалися восьмеро людей, зокрема дитина. Крім того, відомо про трьох загиблих.

Сильний вітер, дощі та шквали спричинили масштабні руйнування і знеструмлення сотень населених пунктів у різних областях.

Про це повідомили в МВС України, ДСНС України та Міненерго України.

Негода в Україні: що відомо

Найбільше від негоди постраждали Дніпропетровська, Хмельницька та Київська області. Саме там шквальний вітер спричинив найбільші руйнування.

Сильні пориви вітру зривали покрівлі з житлових будинків, пошкоджували комунальні установи, навчальні заклади та транспорт. У багатьох населених пунктах повалені дерева перекривали дороги та пошкоджували автомобілі.

Загалом наслідки стихії зафіксовані у 19 регіонах країни.

Через негоду без електропостачання залишилися понад 700 населених пунктів. Водночас у пікові моменти ця кількість була значно більшою — енергетики поступово відновлюють мережі.

На жаль, негода призвела до людських жертв.

Троє людей загинули в Запорізькій, Закарпатській та Черкаській областях. У всіх випадках причиною стала падіння дерев через сильний вітер.

Також є постраждалі — травмувалися щонайменше кілька людей, серед них дитина. Зокрема, у Полтаві дерево впало на дитину, яку довелося госпіталізувати.

Підрозділи ДСНС України зазначили, що працюють у посиленому режимі.

Рятувальники здійснили сотні виїздів: розчищали дороги від повалених дерев, демонтували аварійні конструкції, допомагали постраждалим та ліквідовували наслідки стихії.

До робіт залучено понад тисячу фахівців і сотні одиниць техніки.

Поліція, своєю чергою, посилила патрулювання. Правоохоронці забезпечували безпеку руху на аварійних ділянках та організовували об’їзди там, де дороги були заблоковані.

У Запоріжжі сильний вітер пошкодив дах концертної зали просто під час виступу.

Рятувальники оперативно демонтували небезпечні конструкції та не допустили травмування людей серед глядачів.

Наразі у більшості регіонів тривають відновлювальні роботи.

Енергетики поступово повертають електропостачання, а комунальні служби ліквідовують наслідки руйнувань.

Синоптики попереджають, що пориви вітру можуть зберігатися і надалі. В Україні оголошено I рівень небезпеки — жовтий.

