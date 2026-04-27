Негода в Україні: троє загиблих і сотні знеструмлених населених пунктів
Унаслідок негоди в Україні травмувалися восьмеро людей, зокрема дитина. Крім того, відомо про трьох загиблих.
Сильний вітер, дощі та шквали спричинили масштабні руйнування і знеструмлення сотень населених пунктів у різних областях.
Про це повідомили в МВС України, ДСНС України та Міненерго України.
Негода в Україні: що відомо
Найбільше від негоди постраждали Дніпропетровська, Хмельницька та Київська області. Саме там шквальний вітер спричинив найбільші руйнування.
Сильні пориви вітру зривали покрівлі з житлових будинків, пошкоджували комунальні установи, навчальні заклади та транспорт. У багатьох населених пунктах повалені дерева перекривали дороги та пошкоджували автомобілі.
Загалом наслідки стихії зафіксовані у 19 регіонах країни.
Через негоду без електропостачання залишилися понад 700 населених пунктів. Водночас у пікові моменти ця кількість була значно більшою — енергетики поступово відновлюють мережі.
На жаль, негода призвела до людських жертв.
Троє людей загинули в Запорізькій, Закарпатській та Черкаській областях. У всіх випадках причиною стала падіння дерев через сильний вітер.
Також є постраждалі — травмувалися щонайменше кілька людей, серед них дитина. Зокрема, у Полтаві дерево впало на дитину, яку довелося госпіталізувати.
Підрозділи ДСНС України зазначили, що працюють у посиленому режимі.
Рятувальники здійснили сотні виїздів: розчищали дороги від повалених дерев, демонтували аварійні конструкції, допомагали постраждалим та ліквідовували наслідки стихії.
До робіт залучено понад тисячу фахівців і сотні одиниць техніки.
Поліція, своєю чергою, посилила патрулювання. Правоохоронці забезпечували безпеку руху на аварійних ділянках та організовували об’їзди там, де дороги були заблоковані.
У Запоріжжі сильний вітер пошкодив дах концертної зали просто під час виступу.
Рятувальники оперативно демонтували небезпечні конструкції та не допустили травмування людей серед глядачів.
Наразі у більшості регіонів тривають відновлювальні роботи.
Енергетики поступово повертають електропостачання, а комунальні служби ліквідовують наслідки руйнувань.
Синоптики попереджають, що пориви вітру можуть зберігатися і надалі. В Україні оголошено I рівень небезпеки — жовтий.