Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 27 апреля: ВСУ ликвидировали 810 оккупантов и 26 артсистем
Потери врага на 27 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 810 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 524-е сутки полномасштабной войны превысили 1,326 млн.
Сейчас смотрят
- личного состава — около 1 326 460 (+810);
- танков — 11 892;
- боевых бронированных машин — 24 467 (+4);
- артиллерийских систем — 40 737 (+26);
- реактивных систем залпового огня — 1 753;
- средств противовоздушной обороны — 1 354;
- самолетов — 435;
- вертолетов — 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 259 219 (+1 128);
- крылатых ракет — 4 579;
- кораблей (катеров) — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 91 710 (+128);
- специальной техники — 4 136.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 524-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.