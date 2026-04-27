Потери врага на 27 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 810 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 524-е сутки полномасштабной войны превысили 1,326 млн.

Потери врага на 27 апреля 2026 года

личного состава — около 1 326 460 (+810);

танков — 11 892;

боевых бронированных машин — 24 467 (+4);

артиллерийских систем — 40 737 (+26);

реактивных систем залпового огня — 1 753;

средств противовоздушной обороны — 1 354;

самолетов — 435;

вертолетов — 350;

беспилотников оперативно-тактического уровня — 259 219 (+1 128);

крылатых ракет — 4 579;

кораблей (катеров) — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 91 710 (+128);

специальной техники — 4 136.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 524-е сутки.

