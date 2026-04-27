Потери врага на 27 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 810 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 524-е сутки полномасштабной войны превысили 1,326 млн.

Сейчас смотрят

Потери врага на 27 апреля 2026 года

  • личного состава — около 1 326 460 (+810);
  • танков — 11 892;
  • боевых бронированных машин — 24 467 (+4);
  • артиллерийских систем — 40 737 (+26);
  • реактивных систем залпового огня — 1 753;
  • средств противовоздушной обороны — 1 354;
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 350;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 259 219 (+1 128);
  • крылатых ракет — 4 579;
  • кораблей (катеров) — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 91 710 (+128);
  • специальной техники — 4 136.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 524-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 27 апреля 2026 года — ситуация на фронте
Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 27 апреля 2026 года

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.