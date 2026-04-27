Пішов у СЗЧ: що робити та як повернутися до служби
Ситуація на фронті залишається складною, що безпосередньо впливає не лише на хід бойових дій, а й на повсякденне життя військовослужбовців. Через постійну нестачу людей, багато командирів не поспішають підписувати переведення своїх бійців до інших підрозділів.
У результаті солдати залишаються на позиціях без належної ротації, виснажуються фізично й морально. У таких умовах дехто вдається до самовільного залишення частини, не завжди до кінця розуміючи правові наслідки такого кроку.
Що таке СЗЧ, що робити та про правові наслідки порушення, Факти ICTV розпитали у старшої юристки, адвокатки АО Reliance Діани Грумінської.
Якщо пішов у СЗЧ: що робити
За словами адвокатки, ситуації із СЗЧ зараз масові, тому важливо розуміти, що найгірше рішення – нічого не робити і “перечекати”. Це майже завжди погіршує правові наслідки.
Незалежно від того, це перше чи повторне СЗЧ варто:
- Не затягувати час, адже чим довше особа перебуває в СЗЧ, тим гірша правова кваліфікація і позиція у справі.
- Добровільно повернутись. Це ключовий фактор, який впливає на кваліфікацію правопорушення, запобіжний захід, можливість уникнути реального покарання.
- Звернутись до адвоката до повернення або одразу після. Правильна позиція з перших пояснень має критичне значення.
- Зафіксувати причини СЗЧ. Наприклад, стан здоров’я, психологічне виснаження, сімейні обставини. Це може пом’якшити відповідальність.
- Не давати хаотичних пояснень. Все, що сказано “на емоціях”, потім буде використано в матеріалах справи.
Пішов у СЗЧ: що робити та що буде далі
Пішов у СЗЧ, що може бути та які наслідки:
- службове розслідування;
- внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), тобто кримінальне провадження;
- підозра за ст. 407 КК України (Самовільне залишення військової частини або місця служби) або 408 КК України (Дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби).
Далі на військового чекають допити, обрання запобіжного заходу (часто — не тримання під вартою, якщо є добровільне повернення) та суд.
Пішов у СЗЧ: що робити та якого покарання чекати
Як розповіла адвокатка, відповідальність за перше і повторне СЗЧ може відрізнятися. Саме тому важливо розібратися, яка відповідальність за повторне СЗЧ, що робити та як діяти в межах закону.
Покарання і відповідальність (особливо при повторному СЗЧ):
- У випадку першого СЗЧ значно більше шансів на м’яке рішення (умовне покарання, повернення в частину);
- Якщо це повторне, друге, чи то системне СЗЧ, то підвищується ризик реального позбавлення волі, більш жорсткої кваліфікації, відмови у його пом’якшенні.
Самовільне залишення частини: що робити та як повернутися
Адвокатка Діана Грумінська прокоментувала інформацію, щодо спрощення процедури повернення із СЗЧ.
– Дійсно, на практиці є тенденція до спрощення повернення, щоб стимулювати добровільне повернення та зменшити кількість кримінальних проваджень. Але важливо розуміти, що спрощення такої процедури не несе за собою відсутність відповідальності особи, – розповіла адвокатка.
Це означає, що особі буде легше повернутись без негайного жорсткого затримання, більше шансів залишитись у строю, але кримінальні ризики залишаються, особливо при повторності.
Спрощена процедура повернення з СЗЧ передбачає добровільне прибуття до ВСП або через застосунок Армія+, поновлення на службі.
Можливе звільнення від кримінальної відповідальності, але за певних умов. Це стосується випадків, коли йдеться про перше СЗЧ під час воєнного стану і військовий має намір повернутися до служби.
Для цього потрібно написати рапорт, отримати згоду командира та подати клопотання до слідчого, прокурора або суду. Остаточне рішення ухвалює суд.