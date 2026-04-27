Ситуація на фронті залишається складною, що безпосередньо впливає не лише на хід бойових дій, а й на повсякденне життя військовослужбовців. Через постійну нестачу людей, багато командирів не поспішають підписувати переведення своїх бійців до інших підрозділів.

У результаті солдати залишаються на позиціях без належної ротації, виснажуються фізично й морально. У таких умовах дехто вдається до самовільного залишення частини, не завжди до кінця розуміючи правові наслідки такого кроку.

Що таке СЗЧ, що робити та про правові наслідки порушення, Факти ICTV розпитали у старшої юристки, адвокатки АО Reliance Діани Грумінської.

Якщо пішов у СЗЧ: що робити

За словами адвокатки, ситуації із СЗЧ зараз масові, тому важливо розуміти, що найгірше рішення – нічого не робити і “перечекати”. Це майже завжди погіршує правові наслідки.

Незалежно від того, це перше чи повторне СЗЧ варто:

Не затягувати час, адже чим довше особа перебуває в СЗЧ, тим гірша правова кваліфікація і позиція у справі. Добровільно повернутись. Це ключовий фактор, який впливає на кваліфікацію правопорушення, запобіжний захід, можливість уникнути реального покарання. Звернутись до адвоката до повернення або одразу після. Правильна позиція з перших пояснень має критичне значення. Зафіксувати причини СЗЧ. Наприклад, стан здоров’я, психологічне виснаження, сімейні обставини. Це може пом’якшити відповідальність. Не давати хаотичних пояснень. Все, що сказано “на емоціях”, потім буде використано в матеріалах справи.

Пішов у СЗЧ: що робити та що буде далі

Пішов у СЗЧ, що може бути та які наслідки:

службове розслідування;

внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), тобто кримінальне провадження;

підозра за ст. 407 КК України (Самовільне залишення військової частини або місця служби) або 408 КК України (Дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби).

Далі на військового чекають допити, обрання запобіжного заходу (часто — не тримання під вартою, якщо є добровільне повернення) та суд.

Пішов у СЗЧ: що робити та якого покарання чекати

Як розповіла адвокатка, відповідальність за перше і повторне СЗЧ може відрізнятися. Саме тому важливо розібратися, яка відповідальність за повторне СЗЧ, що робити та як діяти в межах закону.

Покарання і відповідальність (особливо при повторному СЗЧ):

У випадку першого СЗЧ значно більше шансів на м’яке рішення (умовне покарання, повернення в частину);

Якщо це повторне, друге, чи то системне СЗЧ, то підвищується ризик реального позбавлення волі, більш жорсткої кваліфікації, відмови у його пом’якшенні.

Самовільне залишення частини: що робити та як повернутися

Адвокатка Діана Грумінська прокоментувала інформацію, щодо спрощення процедури повернення із СЗЧ.

– Дійсно, на практиці є тенденція до спрощення повернення, щоб стимулювати добровільне повернення та зменшити кількість кримінальних проваджень. Але важливо розуміти, що спрощення такої процедури не несе за собою відсутність відповідальності особи, – розповіла адвокатка.

Це означає, що особі буде легше повернутись без негайного жорсткого затримання, більше шансів залишитись у строю, але кримінальні ризики залишаються, особливо при повторності.

Спрощена процедура повернення з СЗЧ передбачає добровільне прибуття до ВСП або через застосунок Армія+, поновлення на службі.

Можливе звільнення від кримінальної відповідальності, але за певних умов. Це стосується випадків, коли йдеться про перше СЗЧ під час воєнного стану і військовий має намір повернутися до служби.

Для цього потрібно написати рапорт, отримати згоду командира та подати клопотання до слідчого, прокурора або суду. Остаточне рішення ухвалює суд.

